林益世妻彭愛佳淚求解除境管 高院駁回：仍有逃亡之嫌

2017-11-10 17:53

〔記者楊國文／台北報導〕行政院前秘書長林益世因涉貪，二審被判刑13年半，已上訴三審，被控洗錢的林妻彭愛佳昨淚灑高院法庭，她以中視指派她下週赴中國採訪為由，懇求法官錢建榮將她解除限制出境、出海，否則恐影響工作權，高院認為，彭女仍有逃亡可能，她被境管原因仍在，這項採訪可由其他同事代替，不一定非要彭女去不可，今駁回她的聲請。可抗告。

彭愛佳昨庭訊表示，一、二審都獲判無罪，至今已被限制出境5年多，沒道理一直被限制出境，而且目前全家「只剩我一人在賺錢」，林益世在準備牙醫師考試，因中視很重視兩岸交流活動，她擔心，若無法配合中視指派她帶隊採訪本月16日在中國湖南舉行的「湘台經貿交流會」，會影響公司對她信任，工作權將因限制出境之事而受到侵害。

高院法官錢建榮今裁定指出，林益世貪瀆案中，彭愛佳被起訴洗錢罪嫌，涉隱匿林益世所收受的贓款，林益世或彭女都不排除有逃亡可能，且此案仍在三審審理中，仍有發回更審可能，尚有限制出境、出海必要。

此外，彭女已被限制出境5年多，中視仍於今年6月任用她擔任採訪主任，可見彭女是否出國採訪並非公司高層所在意，加上彭女又表示不願僅就此次出訪的單一個案，以具保方式或暫時解除限制出境，而是堅持要永久解除禁止出境，審酌該採訪行程「湘台經貿交流會」的「重要性」，認為應可由中視其他員工代替彭女前往，應不至於影響中視對她的信任與器重，不會影響她工作權，因此今裁定駁回解除境管的聲請。