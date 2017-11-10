警方找上門 藥頭點火燒277公克毒品想脫罪

2017-11-10 17:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑警大隊與大湖警分局，於9月間，在泰安鄉一處鐵皮屋工寮查獲36歲林姓男子，涉嫌製造長槍販售；當時，林男發現警方上門，趕緊將安非他命毒品連同尼龍包點火燃燒，意圖湮滅證據。警方清查，林男持有277公克安非他命，另涉嫌販賣，昨天動員警力20人執行原鄉掃毒行動，將林男等6人拘提到案，依毒品罪嫌送辦，檢方今天聲押林男獲准。

警方調查，林男為原住民，有毒品、傷害、公共危險、廢棄物清理法等記錄；警方掌握他利用原住民身分，涉嫌製造長槍販售，於9月前往他設在泰安鄉工寮內，將他查獲，查扣土造長槍成品、半成品3支，槍管23支、槍機2支，改造工具1批、鋼珠1134顆、帳本1本。

但在林男發現警方上門當下，竟於屋內點火燃燒，並持滅火器攻擊員警，經警方滅火、壓制後，發現工寮內有一團燒焦物品，查出原來是林男為求湮滅證據與兔脫，將毒品與尼龍袋、塑膠袋混合後點火燃燒，清查約277公克的安非他命。

因毒品數量不少，警方研判林男另涉販毒，經將林男手機，進行手機數位鑑識，並將鑑識所得資料比對本局「科技數位偵防視覺化分析」大數據平台資料庫，查出林嫌有販賣毒品之情事。

警方遂報請苗栗地檢署檢察官劉順寬指揮偵辦，昨天在苗栗縣泰安鄉、獅潭鄉等地，動員警力20人同步執行原鄉掃毒行動，將林男及5名藥腳拘提到案。

藥腳皆坦承向林男購買毒品，林男眼見無法辯駁，但販毒又是重罪，他忍不住向警方求情，表示，交易毒品時，有藥腳都要求「先欠著，改天再還」，問警「沒有拿到錢，也算販毒嗎？」讓承辦員警哭笑不得。

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