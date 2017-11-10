毒媽被移送堅持帶奶娃 大聲背誦監獄行刑法

2017-11-10 17:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局育才派出所日前攔檢一輛租賃小客車，意外查獲邱姓女乘客持有毒品，並查扣安非他命毒品1包，邱女手上還抱著10個月大的女兒，她堅持要獨自帶著女娃隨案一起移送地檢署，還大聲背誦入監相關規定：「依照監獄行刑法規定，婦女攜子入監，以未滿3歲者為限」，堅持不肯與女兒分開，幸好女娃外公趕到，將她帶回家照顧，警方則通報社福單位介入瞭解。

育才所上月底於北區中清路與忠明路口盤查1輛租賃車，發現23歲邱女有毒品前科，並在車內查獲毛重0.49公克安非他命與吸食用玻璃球2個，開車的藍姓男子（26歲）說，他與邱女是朋友，兩人正要回家，毒品與吸食器不是他的，邱女也否認持有，不過，警方要將兩人一併驗尿法辦時，邱女改口坦承毒品與吸食器是她的。

邱女說，毒品是高姓友人在今年送給她的，最後一次吸毒是7月，她後來去勒戒，結束後就沒有再使用過毒品，想把毒品拿去丟掉，才會暫時放在車上，警方將邱女依違反毒品危害防制條例移送法辦。

邱女告訴警方，丈夫不久前因案入監服刑，女兒無人照料，警方只好將女嬰一起帶回育才所，警方偵訊邱女時，小女娃哇哇大哭，已有2個小孩的警員曹祖漢父愛大噴發，當起「超級奶爸」，溫柔安撫哄她入睡，「溫馨」畫面頓時讓所內注入一股暖流。

不過，警方建議邱女請家屬將女娃帶回家照料，邱女竟熟知入監相關規定，大聲背誦：「依照監獄行刑法規定，婦女攜子入監，以未滿3歲者為限」，堅持不肯與女兒分開，幸好外公即時趕到，將女娃帶回家照顧，警方擔心女娃未來境遇，依規定通報相關社福單位介入瞭解。

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