科技園區縱火又衝撞員警 嫌稱「我只是想烤肉阿！」

2017-11-10 17:16

〔記者陳薏云／新北報導〕保二總隊第三大隊第一中隊銅鑼小隊警員黃政霖9月中騎機車盤查一名李姓縱火嫌犯，沒想到李男開車逃逸，更衝撞黃員，差點出人命，保二總隊刑警大隊立即成立專案小組，於今日早晨前往苗栗縣後龍鎮將李男拘提到案，問起為何縱火，李男竟稱「我想烤肉啦！」

警方調查，李男身背多項前科，曾強擄15歲女子上車，遭警方依妨害自由送辦，還曾偷車開上國道，將車停在國道後，人在國道上散步，犯罪內容千奇百怪。9月16日當天，稱是要在銅鑼科技園區烤肉，因此先燃燒雜草整地，沒想到引來黃員盤查，李男先假裝上車拿證件，卻開車加速逃逸，黃員便騎機車鳴笛緊追。

雙方追逐近5公里，黃員將車停在李男左車頭，沒想到卻遭李男開車衝撞，黃員連人帶車遭拖50公尺，所幸黃員命大僅膝蓋挫傷，李男則加速逃逸無蹤。

保二總隊刑警大隊立即成立專案小組，調閱上千支監視器，發現李男居無定所，以車為家，更巧妙躲避員警，每15天就換一支手機號碼，最後警方利用李男的保險業務員，將李男約出，於今日早晨將李男逮捕歸案。

李男供稱，自從上次妨害自由案後，遭住家鄰居指指點點，因此不敢回家，都以車子為家，四處流浪，縱火沒有別的原因，「就是想烤肉」，警方認為李嫌說詞詭異，偵詢後依妨害公務、殺人未遂罪嫌移送苗栗地方法院檢察署偵辦。

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  • 保二總隊第三大隊第一中隊銅鑼小隊警員黃政霖正在追逐逃逸的李嫌。（記者陳薏云翻攝）

    保二總隊第三大隊第一中隊銅鑼小隊警員黃政霖正在追逐逃逸的李嫌。（記者陳薏云翻攝）

  • 黃員遭李嫌衝撞。（記者陳薏云翻攝）

    黃員遭李嫌衝撞。（記者陳薏云翻攝）

  • 李嫌（左2）遭警方逮捕。（記者陳薏云攝）

    李嫌（左2）遭警方逮捕。（記者陳薏云攝）

  • 黃員遭衝撞受傷。（記者陳薏云攝）

    黃員遭衝撞受傷。（記者陳薏云攝）

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