科技園區縱火又衝撞員警 嫌稱「我只是想烤肉阿！」

2017-11-10 17:16

〔記者陳薏云／新北報導〕保二總隊第三大隊第一中隊銅鑼小隊警員黃政霖9月中騎機車盤查一名李姓縱火嫌犯，沒想到李男開車逃逸，更衝撞黃員，差點出人命，保二總隊刑警大隊立即成立專案小組，於今日早晨前往苗栗縣後龍鎮將李男拘提到案，問起為何縱火，李男竟稱「我想烤肉啦！」

警方調查，李男身背多項前科，曾強擄15歲女子上車，遭警方依妨害自由送辦，還曾偷車開上國道，將車停在國道後，人在國道上散步，犯罪內容千奇百怪。9月16日當天，稱是要在銅鑼科技園區烤肉，因此先燃燒雜草整地，沒想到引來黃員盤查，李男先假裝上車拿證件，卻開車加速逃逸，黃員便騎機車鳴笛緊追。

雙方追逐近5公里，黃員將車停在李男左車頭，沒想到卻遭李男開車衝撞，黃員連人帶車遭拖50公尺，所幸黃員命大僅膝蓋挫傷，李男則加速逃逸無蹤。

保二總隊刑警大隊立即成立專案小組，調閱上千支監視器，發現李男居無定所，以車為家，更巧妙躲避員警，每15天就換一支手機號碼，最後警方利用李男的保險業務員，將李男約出，於今日早晨將李男逮捕歸案。

李男供稱，自從上次妨害自由案後，遭住家鄰居指指點點，因此不敢回家，都以車子為家，四處流浪，縱火沒有別的原因，「就是想烤肉」，警方認為李嫌說詞詭異，偵詢後依妨害公務、殺人未遂罪嫌移送苗栗地方法院檢察署偵辦。

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