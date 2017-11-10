把孩子當陀螺轉 無照惡保母遭判刑2年

2017-11-10 17:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣游姓夫妻喜獲麟兒，花了11萬元住進羅東鎮坐月子中心，寶貝卻遭中心無護理師執照的劉姓工作人員涉嫌施虐1小時，還被當成陀螺旋轉，夫妻才看4分鐘的監視器畫面就看不下去，全案法院審結，依重傷害未遂罪嫌，判劉姓保母有期徒刑2年，緩刑3年。

判決指出，25歲劉姓女子民國103年起受僱於「李媽媽月子養身膳嬰兒房」擔任保母，但她未領有保母執照，民國105年黃姓女子帶著剛出生4天的游姓兒子入住月子中心，劉女輪到晚班照顧游童。

沒想到，劉女竟因為游童哭鬧不止，先連續以手搥打孩子的後腦、前額、臉部及背部等處，見游童仍在哭鬧，劉竟把嬰兒當陀螺，放在膝上旋轉，並上下晃動，過程中還摀住嬰兒臉部及耳朵，還以強灌奶水的方式傷害游童。

飽受折磨的游童腦部受到重創，還因為被搖晃引發癲癇的症狀，所幸早班保母發現異狀，緊急將孩子送醫開刀，撿回一命；劉姓保母偵查時坦承，確實曾如此對待游童，但沒有傷害的意思，她辯稱，自己雖然非領取正式執照的保母，但曾接受照顧嬰兒的專業訓練，本身也是護理專科畢業，當時是因為情緒急躁，才會將嬰兒旋轉，這是為了要協助排氣。

不過，法院審理時，劉女供稱是一時失慮，對犯行深表悔意，也與游童的父母以200萬元達成和解，法官審酌上情，依重傷害未遂罪嫌，判處劉女2年徒刑，緩刑3年，以啟自新。