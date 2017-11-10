一個月欠薪要不到 老闆嗆員工「告我這個鐵釘子！」

2017-11-10 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕一李姓女子爆料，台南某iPhone維修店老闆欠薪一個月、不給生理假、辭職不給薪。李女去店中向老闆討薪水時，老闆還怒回李女「告我啊！」。

一李姓女子今日（10）凌晨在《爆料公社》爆料，自己9月曾遭遇台南某iPhone維修店惡老闆。李女表示，該老闆一開始對她很好，「會送我洗面乳、娃娃之類的東西」但老闆有兩次凌晨打給李女，她一次沒接，一次漏接，之後老闆對李女的態度大變，「他直接罵我（李女）說我非常的不尊重他，非常的沒有禮貌」，也開始對李女故意刁難，不給李女請生理假。

李女說，她後來決定只工作到9月底，以Line向老闆請辭，並在Line中告知希望結算整個9月共26天的薪資。但直到10月11號，老闆都沒給薪水，李女決定於11月6日前去店裡要薪，當天老闆表示沒準備錢；11月7日該店拉下鐵門見不到老闆，李女打去店中詢問，老闆有接電話，但沒回應。

李女表示，「就在11月8日再度前去店中要欠薪時，老闆竟直接叫我（李女）告他，態度還很驕傲的說『妳碰到了一個鐵釘子！就是我！』」。

在遭老闆惡言相向後，李女決定向勞工局通報，並希望透過爆料，讓大家知道這位惡老闆。

網友對此爆料則表示，李女以Line提離職也很不尊重：「怎麼用Line提離職啊，說不做就不做難怪會被搞」、「雖然老闆不給薪也沒勞健保真的很過份，但說不做就不做還只用Line講，也沒很尊重人啊」；也有網友認為「「半夜打給你（李女）？不懷好意喔」」、「這種老闆連勞健保都沒給員工保 ，用line提離職已經夠客氣夠有禮貌了」、「不是先被搞才要離職嗎？雖然用Line離職是不對，但是這老闆問題也很大吧!」。