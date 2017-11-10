預售屋住宅竟是商辦用地 遠雄建設判退訂318萬

2017-11-10 15:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕遠雄建設在新北新莊副都心推出的「遠雄首品」建案預售屋，廣告打出「小宅革命」、「精緻住宅」等口號，一名陳姓女子心動下訂一戶，含車位共1379萬元，簽約後付款318萬6千元，但事後陳女發現建案竟蓋在商業用地上，若違法以住宅使用，將會被斷水斷電，怒控遠雄廣告不實，要求遠雄返還不當得利，新北地院今判遠雄敗訴，需返還陳女已支付的318萬6千元預售屋價金，仍可上訴。

判決指出，104年3月，陳女看中遠雄建設在新北新莊副都心推出的「遠雄首品」建案預售屋，買下建案A02棟7樓一戶預售屋，含車位共1379萬元，雙方簽立預售屋買賣契約書後，陳女都有定期繳款，直到去年9月，她發現建案竟在商業用地，依法規定不得作為住宅，僅能做辦公室使用。

陳女控訴，當初是被建案廣告宣傳單「居家住宅」所吸引，樣品屋也是一般住宅擺設，她以為建案預售屋是一般居家住宅，才會下訂預購，痛批遠雄刻意隱瞞，屬重大廣告不實，要求解除契約返還價金。

遠雄建設則反駁，買賣契約已載明4到15樓為「一般事務所」，也在房屋7、10、13樓的平面圖上，標示為「一般事務所」，平面圖上也有陳女簽名蓋章，且銷售人員在賣屋時，已告知陳女這是「一般事務所」；廣告僅是說明建物特性，未明指是住宅，一般事務所的內部規劃本來就是因購物者需求而異，且陳女亦有簽署補充協議書，協議書載明「買方同意就上述各項變使用部分，日後儒主關機關要求恢復原狀時，買方同意自行恢復依原規劃使用，並不得主張減少買賣價金或要求認何損害賠償。」

法官檢視建案文宣，發現標題是「2105遠雄首品、機場捷運藝術宅」、「新莊副都心唯一、紐約當代藝術宅、遠雄首品」，內容有「小宅革命」、「精緻住宅」等語，廣告文宣並未列出「一般事務所」，平面家具配置參考圖也列出客廳、餐廳、臥室等規劃擺設，樣品屋也是相關擺設，認為陳女主張購買的是一般住宅並非無據。

法官指出，預售屋無成品可供購屋者決定是否購買，購屋人買屋是因信賴未來能使用的室內空間與房屋品質，如同廣告文宣所載，且預售屋買賣契約書共有52頁，但僅有3小段提到「一般事務所」，不符比例原則，認為陳女提告有理，判遠雄建設敗訴。