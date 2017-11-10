拒砍7天假爆衝突 勞團3人妨害公務起訴

勞基法去年底修法，勞工團體聚集立院側門抗議，不但與警方爆發衝突，連民進黨團總召柯建銘（中）走出立法院時，也遭潑水追打，台北地檢署今依妨害公務罪起訴社運人士郭冠均、盧其宏、郭耀中。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-10 15:27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院去年底排定處理一例一休「勞動基準法部分條文修正草案」，勞工團體聚集立院側門抗議，主張拒砍7天假，不但與警方爆發衝突，連民進黨團總召柯建銘走出立法院時，也遭潑水追打；台北地檢署調查，發現社運人士郭冠均、盧其宏、郭耀中，涉毆打、辱罵警察及指揮民眾丟煙霧彈，今依妨害公務罪起訴。

攸關一例一休、砍7天假的勞基法修法草案，去年12月2日在立法院協商，新竹縣產業總工會、桃園市產業總工會等勞工團體集結立法院外抗議，警民發生數波衝突，警方以大聲公一一點名勞團代表，呼籲抗議民眾守法不要衝撞警員，勞團則企圖以棧板搭設舞台，在架設舞台過程中與警方爆發推擠衝突。

此外，柯建銘在步出立法院時，被憤怒的勞團成員團團包圍潑水追打，勞團成員當著柯建銘的面前怒吼「砍假兇手」、「拒砍7天假」，柯建銘被壓倒在地，最後在警力戒護下離開；勞團同時在現場丟擲數十枚煙霧彈抗議，員警見狀趕緊上前踩滅，場面混亂；事後，警方根據蒐證畫面，將7人依違反集會遊行法函辦。

檢察官勘驗蒐證光碟，發現社運人士郭冠均涉嫌出手拉扯員警衣領並推擠警察，郭耀中對員警口出穢言，盧其宏則站上宣傳車指揮民眾投擲煙霧罐；對此，郭冠均辯稱，由於員警推擠民眾，才出手制止；涉嫌辱罵員警的郭耀中坦承不諱；盧其宏則說，有指揮民眾丟擲煙霧罐，但是有提醒民眾勿朝警方丟擲。

檢察官調查後，認定郭冠均、盧其宏、郭耀中，涉毆打、辱罵警察及指揮民眾丟煙霧彈，今依妨害公務罪起訴；至於柯建銘則不追究，傷害罪部分不提告。