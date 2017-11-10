無照司機闖紅燈撞死老翁 遺孀泣訴「老伴血流滿地」

2017-11-10 13:59

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓計程車司機酒後駕車被查獲，駕照去年9月底被吊扣；但他持續上街攬客，11月18日行經北市文山區羅斯福路時闖紅燈，先撞上騎乘機車的林男後，再撞上對向正在停等公車的一對老夫妻；騎士與老翁雖經急救仍不治，陳被依過失致死起訴。一審依業務過失致死罪判刑2年，現已上訴二審。被告同時面臨兩方家屬民事求償；北院上午就被害老翁部分開庭審理，目睹的遺孀泣訴，「先生血流滿地情形至今無法忘記」，請求法官主持公道，允許判賠760萬餘元。

據老翁妻子透露，先生是通過國家技師考試的合格技師，月入約8至9萬，婚後育有３名子女；而本案除了肇事司機被列為求償對象外，包括出借商標的台灣大車隊，與接受靠行的鑫明交通車行，均因未盡監督責任，遭同列被告。

遺孀稍早啜泣回憶，當下只見「85歲老伴血流滿地」，卻無能為力，後經警方告知才知肇事者早因酒駕、駕照被吊扣，「無法原諒」，事發至今雖將屆1年，但血流景象仍歷歷在目。至於司機表明每月支付1千元做賠償、台灣大車隊自認不具雇傭關係而不賠、車行願以「一條人命10萬」作和解，老婦表達無法接受，請求法官主持公道。

陪同出庭的女兒則說，陳男賠償態度丕變，且刑事上訴二審後，竟改口否認闖紅燈並要求重作鑑定，同時將相關肇責推給死亡的機車騎士。

稍後接話的陳男法扶律師表示，刑事案件雖由他負責，但民事求償分為機車騎士與老翁兩方面，「因尚未閱老翁的卷」，待閱卷後提出答辯；車行未多說；代表台灣大車隊出庭的黃姓訴訟代理人則釋出善意，因車隊現已授權談和解，盼「基於道義責任」庭後詳談。

法官聽畢四方陳述後，認為台灣大車隊或有和解可能，在原告同意下移付調解，暫未定下次開庭期日。