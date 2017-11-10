邱瓈寬繼承恩師遺產 恩師胞妹律師：遺囑無效

2017-11-10 13:44

〔記者楊國文／台北報導〕製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉前年5月過世，身後留下1億3500餘萬遺產，但裴將遺產以代筆遺囑的方式，分給愛徒邱瓈寬、楊智明及公司員工們，裴的胞妹裴祥麟不滿訴請「確認遺囑無效」，一審判邱敗訴，高等法院今首度開庭，邱的律師主張裴祥麟對其兄裴祥泉有重大虐待情事，喪失繼承權，裴祥麟律師強調絕無此事，主張繼承遺產的遺囑無效。

高院今日庭訊，上訴人邱瓈寬、被上訴人裴祥麟均未出庭，都委由律師處理、發言。

邱的委任律師主張，裴祥泉在業界數十年，幾乎沒有人知道他有兄弟姊妹，一直到了病重住院的時候，才忽然冒出家人前來探病，爭執遺囑有無效力，此外，律師指出裴祥麟對裴祥泉有重大精神虐待情事，已喪失繼承權，而民法規定喪失繼承權的人不夠格提起本訴，否則連路人甲、乙、丙都能來起訴、爭執遺囑的效力。

裴祥麟的委任律師朱昭勳則回應，裴祥泉身價數億元，怎麼會認為10元茶葉蛋、18元礦泉水的發票報帳，對他就是侮辱？裴祥麟是以法定繼承人的身份來主張代筆遺囑有無效力，一切合法，而本案當時裴祥泉是在受贈利害關係人邱瓈寬、漢星公司員工等人「環繞」下所做的遺囑，其效力可疑，而裴祥泉每年過年都會包10萬元紅包給妹妹，妹妹一聽到哥哥住院，也經常前往探視，兩人間感情很好，不應該不知道哥哥裴祥泉留有遺囑，也不相信哥哥會將遺產全部遺贈給他人。

裴祥麟透過律師主張，遺囑的見證人陳羿彣（音同文）、謝雅玲都是漢星公司的員工，也是受遺贈對象，陳羿彣是見證人兼代筆人，依民法規定「受遺贈人不得為遺囑見證人」，遺囑應為無效。

另外，邱的律師聲請傳喚製作人楊智明、遺囑見證人陳姓護士，但裴祥麟的律師朱昭麟指楊智明在遺囑中被列名可分得3成遺產，證人身份不適格。