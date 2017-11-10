畫面曝光！ 重機高速撞分隔島 妻女拋飛雙亡

2017-11-10 13:15

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名35歲的劉姓男子，昨晚無照騎乘價值160萬的三輪重機Can-Am Spyder RT，違規三貼載26歲的妻子及10個月大的女兒返家，行經蘆洲環堤大道時，疑車速過快加上未注意前輪距，猛力擦撞分隔島翻覆，更波及到後方的吳姓機車騎士，警消獲報趕抵，發現劉妻及女嬰頭部遭到重擊，失去生命跡象，送醫傷重不治，劉男及吳男急救後暫無大礙，警方調查後將依過失致死移送劉男，並依無照及違規三貼開罰。

警方調查，家住蘆洲的劉男經營搬家公司，是知名重機社團「初老騎士大洋團」的成員，但劉男卻未持有大型重機駕照，昨日劉男騎著向友人借來的大型3輪重機，3貼載著妻子及10個月大的女兒前往士林與友人聚餐；晚間9時許，一家3口返家途中行經環堤大道時，疑因劉男未注意前輪與分隔島的距離不慎擦撞，揹著女嬰的劉妻向後噴飛，重摔在地，女嬰腦漿迸裂，2人當場失去生命跡象，劉男則緊抓翻覆的重機，滑行1百公尺，手部骨折、全身多處擦挫傷，後方一輛27歲的吳姓騎士為了閃避被拋飛的劉妻及女嬰自摔。

警方表示，劉妻及女嬰因頭部遭到重擊，急救至今晨不治身亡，劉男及遭波及的吳男急救後暫無大礙，勘驗現場時僅發現2頂安全帽，確定女嬰未戴安全帽，才導致嚴重傷亡。劉男則表示事發突然，不知道怎麼會發生車禍，並供稱時速僅有6、70公里，否認車速過快釀禍，但因劉男僅持有普通重機駕照，卻違規駕駛大型重機，同時違反機車後座僅能限載1人規定，將依法開罰，並依過失致死罪嫌將劉男移送法辦。

家屬表示，劉男與妻子感情融洽，今天1月喜獲愛女，一家3口時常出遊，肇事的重機是劉男向友人相借，由於劉男仍在醫院治療，也不清楚事故如何發生。

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