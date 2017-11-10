控空服員工會誹謗企業名譽 遠航下午提告

2017-11-10 13:01

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市空服員職業工會今召開記者會，指控遠東航空連續非法解僱及資遣工會成員，董事長張綱維更聲稱，為立委站台、跳舞、飯局倒酒等情事，是為「增加公司知名度，何錯之有」，完全是物化女性且充滿歧視之言論；對此，遠航發聲明，反控桃園空服員職業工會假藉維護勞工權益之名，行毀謗企業名譽之實，將於下午2點赴台北地檢署，對該工會理事長、秘書長等人提告加重毀謗罪。

遠航聲明稿指出，日前已針對詹姓等3名前空服員的不實指控提告，但桃園空服員職業工會卻仍執意召開記者會，急於利用各種媒體散布陪酒等言論，顯見桃園市空服員職業工會早已「預設立場」，不管遠航再三澄清，該工會卻假藉維護勞工權益之名，行毀謗企業名譽之實，散布於眾之毀謗意圖明顯，具有惡意。

遠航澄清，高姓前空服員日前謊稱的「倒酒水」飯局，實際上是去年路跑聚餐，當時在場且與高員同桌的男員工表示，「當時同桌的大家都非常開心用餐，用餐期間有說有笑，大家互相幫忙倒飲料、倒酒水，當時高員也沒有感到不愉快，為何現在卻跳出來指控公司？難道說我也在陪酒？在物化男性嗎？」

此外，當時在場的另一位空服員，還非常開心可以吃到澎湖最新鮮的海鮮，並上傳至社群平台上，若空服員們當下真的感到健康的企業活動變了調，也感到不受尊重的話，還有開心的心情拍照打卡上傳嗎？

遠航表示，桃園空服員職業工會記者會中所陳述的內容，仍以抹黑手法故意混淆大眾視聽，已完全失焦，更流於情緒謾罵，遠航對此深感遺憾，盼桃園市空服員職業工會勿再藉故生事。

遠航強調，將於下午2點前往北檢，對該工會理事長、秘書長等人散布不實事實之行爲，提告加重毀謗罪。全部事證已交由律師，遠航不再對此案表示意見，另由委任律師發言。

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