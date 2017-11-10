機車掛雞肉皆偷走 被逮稱要為病兒補身

2017-11-10 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名許姓男子看到路旁機車掛著兩袋雞肉，支開妻小，連車一起偷走，拿走雞肉把機車置至路旁，東窗事發被逮，高雄地院審理時，許男辯稱，收入不穩定，想給生病的2歲兒補身體才偷雞肉，請求緩刑，但法官發現他竊盜前科累累，不符緩刑條件，判拘役50日，如易科罰金需繳5萬元。可上訴。

判決指出，自稱從事粗工，收入不穩定的許姓男子，去年6月17日凌晨2時15分許，騎機車搭載洪姓妻子（經檢察官另為不起訴處分）及未滿2歲的兒子，行經高雄市前鎮區看見張姓男子的機車鑰匙未拔下，機車上還有掛有雞肉2隻，支開妻小後，再返回徒手啟動張男機車電門騎走該車，連同雞肉一起偷走。

事後，許男將張姓被害人的機車棄置前鎮區瑞義公園旁，取走雞肉，並通知不知情的妻子洪女騎機車來接應他離去。事後被警方查知涉案逮捕，並經檢方起訴。

高雄地院審理時，許男自稱從事打零工，已婚育有小孩2歲多，因為工作不穩定，犯案時身上只有100、200元，當時小孩在生病，不夠錢買東西給他吃，所以才會偷雞肉，想給孩子補身體等語，請求法官給予緩刑。

不過，法官發現，許男先前就曾有多項竊盜前科，並因侵入店家行竊案遭判刑9月，緩刑中，不符緩刑要件，將他依竊盜罪判處拘役50日，如易科罰金5萬元，以資儆懲。可上訴。