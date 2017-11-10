三重警涉拉同學簽賭欠300萬 LINE嗆聲討一半

三重警分局副分局長劉德明（中），說明員警李睿、黃宗偉涉賭，以及分局法辦、處分2員情況。（記者吳仁捷攝）

2017-11-10 11:25

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局警員李睿沈迷職業運動網路簽賭，他找來他所同學黃宗偉簽賭，疑賺取抽佣，未料欠上300萬債務，李員因催討150萬賭債與同學翻臉，在LINE上向黃員嗆聲「你不還我會很難交待！」黃員還曾向當地里長借錢未果，消息因而曝光；三重警分局接獲情資，主動查辦、上報，經調查，對李、黃2員各記一大過調地，並將全案依涉及賭博罪嫌法辦釐清，因李員否認簽賭，警方將持續調查簽賭站業者到案說明。

對於外傳李員月初討債時，還帶人包圍慈福所，但警方調查，該事只有2涉案員警知情，況且也是透過LINE恐嚇，沒有包圍派出所情事；警方也清查李員服務的3個派出所，並未發現其餘員警涉及簽賭，認為應是個案。

三重警分局副分局長劉德明表示，26歲李睿原任職永福派出所，他的同學黃宗偉則任職慈福派出所，2個月前，李員迷上職運簽賭，他找來同學黃員一同簽賭，當賭債欠到300萬時，李員告知同學拿出150萬就能擺平，黃員情急下，向轄區當地里長借錢急用，里長婉拒後向其餘員警反應，分局督察系統上月22日獲悉展開調查，隨即約談李、黃2人。

黃員製作調查筆錄時，承認因李員介紹簽賭，欠了多少錢也是李員說了算；但李員則完全否認，辯稱只是玩線上遊戲，否認簽賭，三重分局調查後，上報警察局、警政署，並將2員記過、調地，依賭博罪嫌函送法辦，並後續追查簽賭業者到案。

警方說，李睿警專28期畢業，原任職三重警分局永福派出所，今年8月間，所長發現已婚的他與同所另名未婚女警走得較近，向上反映，但調查及詢問李妻後沒有實據，但警方已進行預防性調整，除將李員調地，女警也在上月申請統調至桃園市警局。

警方調查，李員欠下大筆賭債後，多次以LINE傳訊向黃員催討，甚至嗆聲「有人會在派出所外等你」、「只要還有手腳，他們就不會放過我們」。