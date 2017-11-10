誤認「廢管」挖斷瓦斯管線 台中市區瓦斯瀰漫引恐慌

消防員灑水警戒。（記者張瑞楨翻攝）

2017-11-10 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕專業素質太差？承攬自來水公司更換地下管路工程的營建廠商，今天上午9時許意外挖斷瓦斯管線，瞬間瓦斯瀰漫引起居民恐慌，台中市消防局迅速派消防車現場灑水戒備，欣中天然氣公司也派員切斷瓦斯，化解一場虛驚，台中市近年公共工程不斷上演挖斷瓦斯管線引起外洩的戲碼，這次又挖斷的主因，竟是把包裹著「保護管」的瓦斯管誤認為「廢管」而挖破。

消防局是在今天上午9時16分接獲瓦斯外洩的通報，該工程位於台中市北屯區文心路與昌平路交會處，工程名稱「106年度台中代辦瓦管線統一挖補工程」，實際上是更換自來水管，消防車到場後已是瓦斯瀰漫，相當危險，消防員迅速封鎖現場派人灑水警戒，欣中公司也派員來切斷瓦斯，至10時左右解除危機。

現場工程人員說，他們有發現這個瓦斯管線，當時見瓦斯管線外面，包裹著一層黑色管子，誤認是這是廢管，挖土機想挖開「廢管」時，瓦斯管應聲而破。

欣中公司人員說，施工單位並未協調他們到場，施工挖斷的是150公釐的中壓管線，此管線不是「廢管」，外面包裹的黑色管子，是警示與保護用的「保護管」，未來將協調施工單位加強教育。

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中壓瓦斯被挖斷，不斷噴出液態瓦斯，相當的恐怖。（記者張瑞楨翻攝）

消防員與警察封鎖現場。（記者張瑞楨翻攝）

消防員現場灑水警戒。（記者張瑞楨翻攝）