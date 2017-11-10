大毅科技爆非法操縱股價 檢調10路搜索約談董座

2017-11-10 10:29

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園地檢署接獲檢舉，指上市公司大毅科技股份有限公司（2478）62歲董事長兼總經理江財寶等人，涉嫌為不讓上櫃公司凱美電機股份有限公司（5317）公開收購，刻意操縱、拉高股價，今天上午指揮調查局台北市調查處，搜索位於桃園蘆竹的大毅公司及相關人住所，另約談江男及公司副總經理、董事等高層共12人；全案朝違反證券交易法偵辦。

檢方日前接獲檢舉，生產高功率LED陶瓷散熱基板、過電流保護元件等產品的大毅公司，今年1月20日至2月23日間，江男及62歲副總經理劉俐妏、65歲董事林秋松、70歲王金榮、57歲張財殷等人為抵制凱美電機公開收購大毅公司，經江男等人組成的董事會決議，由財務主管44歲賴晉憲、49歲彭賢裕以收購大毅公司庫藏股名義，自市場上大量收購大毅公司股份，藉此操縱股價。

而後，將股價拉抬超過凱美公司公告的收購價格，使凱美公司併購大毅公司的公開收購程序破局，並使大毅公司以高於市價甚多的價格收購自己公司股份，造成大毅公司及其股東受有鉅額損害。

檢調認為，江男等人違法操縱股價行為，嚴重影響證券市場交易秩序，由桃檢指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官呂象吾偵辦，共同組成專案小組，經深入蒐證分析後，今指揮法務部調查局臺北市調查處調查官，搜索大毅公司、負責人江男等人住處及辦公室共10處，並傳喚江男等12人到案說明。