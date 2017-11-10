獨家》2.5億珠寶竊案查出9嫌身分 共11嫌恐全數離境

針對日前世貿珠寶展竊案，警方前天舉行記者會時，公布監視器畫面及嫌犯照片。（記者方賓照攝）

2017-11-10 10:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕6日發生的台北世貿珠寶展2.5億元鑽石失竊案，警方專案小組已確認涉案的11名墨西哥與哥倫比亞籍的犯嫌中，6男3女已在案發當日即離境，另1男1女身分尚待清查。警方根據這外籍犯罪集團作案模式和速度，11名嫌犯相信已經全數離境。

警方專案小組目前確認出身分，並已經搭機離境的外籍犯嫌為：哥倫比亞籍：米勒（58歲）、珍妮（女、43歲）、諾雅（47歲，搭機到杜拜再轉去土耳其時被攔截留置中）、理查（33歲）、約西（36歲）、雨果（46歲）、卡瑞麗拉（女、31歲）。墨西哥籍的嫌犯則有：派卓（36歲）、珊朵瓦（女、40歲）。

警方表示，目前全案犯罪結構幾乎全部釐清，由於外籍犯嫌泰半是香港－台灣－香港，或阿姆特丹－台灣－香港出入，香港可謂是樞紐位置，台北市警方無法探知嫌犯轉往何處，全案現交由刑事局國際科及外交部，透過各相關管道緝捕各在逃犯嫌中。

此外，警方前日公布的11犯嫌中，有一名澳洲籍男子一直在作案的犯嫌周邊逡巡移動，但事後被發現是此次參展的珠寶商。他對於被警方懷疑是竊賊，將向信義分局提出說明。不過，專案小組為徹底清查，尚未完全排除涉案。

由於警方在昨日的偵辦過程中，另在世貿展場1樓又發現一名可疑男子，對方在案發後與同夥共犯共同驅車離去，所以目前警方仍是鎖定8名哥倫比亞人（含3女）及3名墨西哥人（含1女）涉案。

警方調查，這9名嫌犯，僅珍妮和雨果是從阿姆斯特丹中轉香港後抵台，餘則均是自香港入境台灣，分別住在離台北世貿近距離的信義區和松山區各商務旅館。

警方指出，查知的9名嫌犯在6日作案得手後，即於當日晚間分別搭乘晚班飛機飛往香港，後續下落不明。