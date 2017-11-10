藥頭撞死肉販落跑 好友勸他投案吃上官司

2017-11-10 09:09

〔記者吳政峰／台北報導〕男子鄧偉成因販毒被判刑4年，未如期入監，今年6月遇警方攔查，猛踩油門拒檢逃離，意外撞死蔡姓肉販，還拖著他的斷肢肇逃，躲到楊姓好友家藏匿，隔日被警查獲，一起移送法辦。鄧男觸犯公共危險等罪，仍在偵辦中；楊男則因有勸鄧投案之舉，士林地檢署認定無藏匿人犯犯意，不起訴處分。

34歲鄧偉成與陳姓男友販毒被判刑，原定今年6月6日一同發監執行，但鄧男臨陣脫逃，留陳男單獨入獄。

6月14日凌晨4點半，鄧開著賓士車載男友妹妹途經新北板橋，違規左轉被警方攔下，鄧擔心被抓去關，疾駛拒檢，撞上55歲蔡姓菜販，鄧男未停車，反高速逃到台北市，尋求楊男協助。

蔡男的右小腿當場遭截斷，卡在賓士左前燈座上，到了北市萬華才被甩落，公車司機見狀報警，警方趕緊將斷肢送到醫院，惜蔡男已傷重身亡。

楊男雖知鄧男犯案，仍提供住處棲身，隔天兩人一起外出，在樓下被大批警力逮住，扭送法辦。

楊男說，鄧男犯案後曾向他表示心情不佳，想要自戕，經勸說才打消輕生念投，兩人促膝長談兩小時，鄧男同意投案，決定醒來後再去警局，沒想到一下樓就被警察抓住。

檢方調閱兩人Line對話紀錄，發現暱稱「勇敢堅強」的鄧逃亡時曾傳「我死了就都沒事了」、「你不要管我了」等語給楊；楊則勸他「你先自首交保後，要跑再跑」、「你在哪，我去找你好嗎？」

檢方認為，鄧男犯案後情緒不穩，言談中隱含自盡之意，考量楊男是他的好友，未立刻陪同投案，尚合常理，且才收容7小時，主觀上無法證明有藏匿人犯意圖，予以不起訴。

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