捲入勞檢放水案 職安署2官員各5萬交保

檢調昨發動第二波搜索行動，約談北安中心游姓主任、李姓副主任到案，新北地檢署今凌晨訊後，諭令游、李各以5萬元交保。新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

2017-11-10 07:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心（北安中心）張姓檢查員及直屬陳姓科長，涉嫌塗銷勞動檢查紀錄，讓業者免罰18萬元，陳姓科長已於9月遭收押，檢調再接獲檢舉指稱，陳姓科長是「受指示」圖利業者，昨發動第二波搜索行動，約談北安中心游姓主任、李姓副主任到案說明，新北地檢署今凌晨訊後，諭令游、李各以5萬元交保。

104年間，北安中心前往桃園龜山勞檢，發現同一家業者開設的隆嘉精密工業、隆佳印刷電路公司，各有6項違規，本應裁罰24萬元，但最後隆佳免罰，隆嘉違規項目減半，僅裁罰6萬元，讓業者少罰18萬元，檢調調查，勞檢紀錄有被立可帶塗改痕跡，9月26日約談張姓檢查員及直屬陳姓科長，張員訊後8萬元交保、業者5萬交保，陳姓科長則被羈押禁見。

近日檢調再獲報指稱，陳姓科長是「受指示」才減免業者的裁罰金，懷疑背後還有其他藏鏡人，新北地檢署檢肅黑金專組檢察官王筱寧昨指揮法務部調查局新北市調查處，搜索北安中心辦公室，約談北安中心游姓主任、李姓副主任和另9名證人，以釐清案情，全案朝圖利、偽造文書罪方向偵辦。

對此，職安署昨發布新聞稿表示，全力配合檢調偵辦，將持續瞭解案情，同時啟動內部風險管控機制，強化勞動檢查人員紀律、操守。若本案現職人員確有違法，即依公務人員法規辦理。