「神級帳號」 騙光國一生近半年零用錢

2017-11-10 03:34

〔記者王捷／台南報導〕謝姓國一學生最近迷上一款槍戰遊戲，在遊戲的聊天平台內認識暱稱「嗨嗨～」的陳姓男大生，自稱要賣自己的「神級帳號」，讓謝姓學生拿出存了近半年的零用錢2000元換成點數給陳男，豈料拿到點數後，陳對謝已讀不回，讓謝姓學生氣炸，在父親陪同下到警所報案，警方循線找到陳男，訊後將陳依詐欺罪移送。

20歲的陳男在高雄的大學讀設計系，同時也是槍戰遊戲的重度玩家，因為手邊有3個帳號要養成，但因為沒有錢可以買遊戲內的槍枝，竟然想到用「援交詐騙」的手法，來騙點數。

陳男先在網路上搜尋槍戰遊戲的「神級帳號」，把遊戲神人的裝備、等級、儲值等畫面截圖，接著就在遊戲聊天平台留下自己的通訊軟體帳號，自稱「氣坑」不想玩，要兜售神級帳號。

才讀國一的謝姓學生，因為剛剛玩槍戰遊戲被慘電，但是又沒有太多零用錢可以購買遊戲的商品，他看到陳男PO出想賣帳號的訊息，因此就加了陳男的通訊軟體，陳男還誆謝自己還在讀國中，因為在花蓮無法面交，因此把之前的神級帳號截圖傳給謝參考，如想要購買，就點數來交易。

謝姓學生看了以後好心動，陳男見謝動心不斷鼓吹要謝加碼，自己就送更多裝備，所幸謝存了快半年的零用錢，只有2000元，才沒有被陳男騙更多，謝男買到點數，將點數帳號、密碼拍照傳給陳男後，陳男就消失蹤影，並拿著點數去購買裝備，加強自己的帳號，對謝已讀不回。

謝因為不甘心被騙，與父親一起到警所報案，警方調閱陳男的點數交易紀錄，發現有多筆匯入的交易，懷疑陳男不只詐騙一件，但陳男否認；訊後警方將陳男依詐欺罪嫌移送法辦，同時呼籲購買虛擬遊戲寶物要到公開、大型的交易平台比較有保障。