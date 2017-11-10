殺童一定判死？ 這些人還活得好好的……

王昊的姑姑本月1日到最高法院門口靜坐，聲請再議。（資料照。記者黃耀徵攝）

2017-11-10 03:27

〔記者吳政峰／台北報導〕現年55歲的蔡榮樹，27年前5月7日闖入台北市南港成德國小姦殺六年級女童，犯後逃之夭夭，直到6年前又犯下性侵案，被捕後比對DNA，長懸20幾年的姦殺案才宣告偵破。高等法院認他性侵時擔心女童呼救，摀住其口鼻致死，屬不確定故意殺人，判無期徒刑，最高法院9日維持見解，全案免死定讞。

事實上，蔡榮樹非第一個殺童免死定讞的犯人，近年來尚有5起殺童兇手逃過死刑制裁，至今仍在世。其中2歲被害男童王昊遭拔指甲、燒紅鐵釘燙手腳等虐刑致死，兇手被判30年定讞，他的姑姑王薇君不滿，本月1日到最高法院門口靜坐，聲請再審。

一、虐童灌毒致死案

劉金龍不滿同居人2歲兒子哭鬧找媽媽，夥同3名友人對他拔指甲、榔頭敲斷鼻樑、打斷牙齒、燒紅鐵釘燙手掌、腳底、拉扯生殖器、自製刑具毆打、喝令他原地踏步答數，甚至灌食安非他命菸及施打海洛因針，21天後幼童身亡，高等法院認外傷非致命傷，且犯嫌道歉，良心未泯，分判9年到30年不等刑期，最高法院102年7月維持二審見解定讞。

二、台南湯姆熊割喉命案

曾文欽101年12月間在台南湯姆熊電子遊藝場，隨機誘騙10歲方姓男童至廁所，以折疊刀割喉殺害，並嗆「在台灣殺一、兩個人不會被判死刑」，最高法院認他行兇時處於憂鬱及躁鬱狀態，105年5月判無期徒刑定讞。

三、汐止母女三屍命案

富商張鶴齡為了討小三歡心，95年4月悶死妻子被12歲長女撞見，臨時起意將其殺害，連帶對8歲女兒痛下毒手，最高法院認他具悔意、非泯滅良心、無前科，105年9月判他無期徒刑定讞。

四、北投女童割喉命案

龔重安104年5月犯下北市文化國小8歲女童割喉案，高等法院認他罹患思覺失調症，有治癒並復歸社會可能，判無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院維持高院判決，106年8月判免死定讞。

五、新竹戀童拐殺案

25歲李靖戀上林姓小六男童，104年5月心情不佳想林童陪葬，找陳天心下手勒斃林童，高等法院認兩嫌犯行並非兩公約所訂的「最重大之罪」，判無期徒刑，最高法院106年9月維持原見解，免死定讞。

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