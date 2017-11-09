蘆洲環堤大道車禍 1女嬰1女子命危送醫急救

2017-11-09 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲環堤大道靠近捷運機廠路段，在今天晚間9點多傳出車禍，造成4人受傷，其中1名女嬰與1名年約30歲的女子緊急送往台北新光醫院急救，惟2人皆呈現無生命跡象（OHCA），另外2人多處擦傷意識清醒。

據了解，現場疑似為紅牌重機撞上安全島後，再擦撞一般機車。重機騎士（男、35）意識清醒、肢體擦傷，乘客（女、30+）與乘客（女，2歲）2人遭甩出，無生命跡象（OHCA），3人皆送往北市新光醫院，另一名機車騎士（男、20+）肢體擦傷，送往市立三重醫院。詳細車禍原因等警方調查。