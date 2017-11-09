代癌婦照顧小六女童 社區管理員竟下藥伸狼爪

2017-11-09 22:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有網友在臉書「爆料公社」PO文指控，桃園市一名小六女童媽媽罹癌，還有年僅1歲半的妹妹，平時社區管理員阿伯都對她很好，會帶她出去玩、吃早餐，但經常在途中感到昏昏沉沉，直到學校老師教她「不能讓男生觸碰身體」，最近一次出遊，她硬撐著不讓自己沒有意識，發現管理員阿伯正在脫她的褲子、觸碰她下體。家人得知後帶女童報警，八德警方獲報後轉到案發地中壢警方，家人害怕說，從報警到地檢署的過程漫長又緩慢，阿伯仍在工作崗位上，女童上下課經過都會看到，家人感到害怕、不知如何是好。

這名小六女童6日突然告知姑姑，平時對她很好的管理員阿伯前一天帶她出去的時候，將她帶到摩鐵脫她的褲子、觸碰她下體，家人聽聞後嚇得趕緊帶女童報警、驗傷，經醫院護理師詢問時，女童才說，從小學四年級到六年級之間，阿伯經常帶她外出，奇怪的是，每次吃早餐後就會很想睡覺，最近學校老師有教「不能讓男生觸碰身體」，所以5日外出時她格外謹慎，也警惕自己不能失去意識，但最後還是睡著了，等到有意識時發現阿伯正在脫她的褲子、觸碰她的下體。

網友爆料，管理員阿伯平時看似熱心，經常幫住戶帶小孩、教寫功課，很得家長的信任，而女童的媽媽因為做化療、人不舒服，管理員阿伯會帶女童外出、吃早餐，原以為他是因沒有女兒，才會對女童格外疼愛，沒想到他竟然是匹「狼」，管理員阿伯近來還有幫住戶，照顧另名年紀更小的女童，真的很擔心其他孩子的安危。

網友無奈說，報案後案子先是轉到中壢警方，還得等待檢察官的調查，要定罪的過程漫長又緩慢，管理員阿伯還可繼續在工作崗位，且身上有社區磁卡可四處走動，女童每天上下學都會看到他，身心的恐懼讓家人不知如何是好，案件轉來轉去、不知轉到哪裡，能做的難道只是「等待」嗎，很擔心女童會受到二次傷害；警方表示，已經受理報案，會立即通知管理員到案說明。