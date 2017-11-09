密錄器須自購？ 台北市警局：早已公發一人一機

2017-11-09 21:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕有民眾投書指稱：「這張照片透露警察悲哀─裝備果然得自購」。台北市警察局晚間緊急發布新聞稿駁斥說，微型攝影機配給率達1：1.003，已達一人一機，並備安全存量。

市警局行政科說，有部分員警期望畫素、記憶體、電池效能更高的產品，所以才自行購置，這與警政署規定的「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」規定並無抵觸，警方予以尊重。

市警局說，員警執勤使用微型攝影機，是確保民眾及員警權益為出發點，無論執行處理糾紛、案件或進行盤查，微型攝影機是重要且不可忽略的裝備。

有鑑於此，市警局將微型攝影機的採購及汰換列為首要工作，104年12月採購4536組，提供各分局等外勤員警使用，目前以實際派出所及警備隊等外勤人員人數比率計算，微型攝影機配給率達1：1.003，已達一人一機，並備有安全存量。

由於3C產品日新月異，使用上需考量耗損及損壞的可能，市警局106年8月調查現階段微型攝影機故障率約10.2％，即徵詢外勤員警實際使用需求及規格，並完成最新產品招標採購，除了補足各單位故障微型攝影機，也規劃有外勤單位備用安全存量數，讓外勤員警使用無虞，年底前，外勤員警即可替換一批更新型微型攝影機。