11/9 威力彩頭獎連20摃 下期頭獎上看6.7億元

2017-11-09 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第106000090期威力彩，頭獎連20摃，下期頭獎上看6.7億元。第106000268期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000090期威力彩中獎號碼為：「第一區：08、18、19、20、23、37。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共14注獲得，每注可得15萬元；肆獎共62注獲得，每注可得2萬元；伍獎共425注獲得，每注可得4000元；陸獎共2905注獲得，每注可得800元；柒獎共5213注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬7475注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬6668注中獎，每注可得100元；普獎共5萬9480注中獎，每注可得100元。

第106000090期38樂合彩中獎號碼為「08、18、19、20、23、37」，五合摃龜；四合共10注獲得，每注可得6萬7500元；三合共194注獲得，每注可得5750元；二合共2929注獲得，每注可得750元。

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第106000268期今彩539中獎號碼為「02、14、18、31、37」，頭獎摃龜；貳獎共193注獲得，每注可得2萬元；參獎共6443注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7508注獲得，每注可獲得50元。

第106000268期39樂合彩中獎號碼為「02、14、18、31、37」，四合共4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共192注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6356注中獎，每注可得1125元。

第106000268期3星彩中獎號碼為「044」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000268期4星彩中獎號碼為「5550」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」