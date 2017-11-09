瓦斯行如火藥庫…違規儲放超標45倍 可炸毀一座棒球場

淡水中山北路一家瓦斯行儲放近6000公斤的瓦斯，違規超標45倍，再度被查獲。（記者王宣晴翻攝）

2017-11-09 18:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水中山北路上的一家瓦斯行，日前遭民眾發現儲放大量瓦斯桶，新北市消防局接獲檢舉到場取締，意外發現30坪大的店面竟擺放270瓶瓦斯桶，儲放近6000公斤的瓦斯，違規超標45倍，威力恐可炸毀一座棒球場！

新北市消防局說，日前接獲民眾檢舉，淡水中山北路一家瓦斯行擺放大量瓦斯桶，昨天下午3點左右派員查緝，在店內發現270瓶瓦斯桶，共計儲放5910公斤瓦斯，違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第73條規定，液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣，總儲氣量不得超過128公斤規定，對業者開出罰鍰2萬元到10萬元的舉發單。

但消防人員調查發現，這間瓦斯行並非首次違規，分別在2013年2月、去年10月以及今年9月，也因超量儲存液化石油氣遭到開罰，但業者罰不怕，仍違規儲放大量天然氣。

消防人員說，20公斤鋼瓶儲放的瓦斯量相當於200公斤炸藥，瓦斯業者這次違法囤放超標45倍的鋼瓶，若發生意外，恐怕可炸毀5400坪廠房，相當於一個棒球場大，相當危險，附近住戶也憂心鄰居成為火藥庫，希望消防人員能積極查緝，避免意外發生。