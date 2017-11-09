調查局跨國合作 電信詐欺犯自印尼押解返台

2017-11-09 17:33

〔記者謝君臨／台北報導〕涉及跨國電信詐欺的集團主嫌呂志國，5年前與集團成員共同在菲律賓透過網路電話向中國民眾詐取財物，調查局發動偵查後，成功瓦解該不法集團，但呂為規避司法追訴，於102年間潛逃出境，被新北地檢署發布通緝；調查局今派員自印尼押解返台，解送新北檢歸案。

調查局表示，呂志國為「高薛暐凡」等電信詐欺集團主嫌之一，101年間與該集團成員共同在菲律賓透過網路電話向中國民眾詐取財物，涉嫌觸犯刑法詐欺罪；101年間，調查局台北市調查處發動偵辦，成功瓦解該不法集團，但呂為規避司法追訴，於翌年潛逃出境，長期滯留海外不歸，被新北檢發布通緝。

調查局透過駐外法務秘書聯合移民署駐外人員，與印尼當地移民機關通力合作，順利逮獲呂志國，今派員自印尼押解呂返台，並將他解送新北檢歸案，面對司法訴追。

調查局指出，有鑑於我國電信詐欺集團頻於海外各地建立營運據點，猖獗犯案，嚴重影響我國際形象，且成員大多長期竄逃於海外，躲避司法機關查緝，調查局為遏阻犯罪，積極與東南亞及歐美各國司法機關建立合作管道，共同追緝我國電信詐欺等各類外逃通緝犯。

調查局呼籲，外逃通緝犯切勿心存僥倖，以身試法，同時也盼望民眾協助打擊犯罪，如獲知外逃通緝犯行蹤，歡迎向調查局提供線索，共同維護社會治安，將不法之徒繩之以法。