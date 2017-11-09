信用卡遭盜刷近6萬元 藝人蘇霈急赴警所備案

藝人蘇霈出示該張被盜刷的信用卡。（記者曾健銘攝）

2017-11-09 17:23

〔記者曾健銘／新北報導〕信用卡盜刷案件頻傳，連藝人都受害！藝人蘇霈（本名蘇愛倫）名下1張綁定臉書的信用卡疑遭盜刷，昨日下午3時許，人在新北市林口住家的她，居然收到來自愛爾蘭的信用卡帳單簡訊，短短半小時內就連續被盜刷13筆，總金額高達57914元，嚇得她當下趕快打電話停卡，今日下午匆匆到警局備案。

蘇愛倫昨下午在臉書個人粉絲專業發文求助：「我在FB綁定的信用卡從今日下午3點就連續被刷卡4577元共刷了12筆！總金額57914元，不知是否被FB或是駭客到刷了呢？我已經打電話去銀行辦理掛失了！接下來該怎麼辦呢？」最後在親友建議下蘇愛倫今天下午到住家附近的新莊分局林口分駐所備案。

蘇愛倫今受訪時表示，昨天下午3時許，手機突然接到信用卡帳單簡訊，第一筆為2990元，正當她納悶之時，又收到1筆4577元，隨後半個小時內竟接連收到12筆相同的消費金額，總金額57914元，起初她以為銀行系統故障，致電詢問得知消費地點竟遠在愛爾蘭，才驚覺可能遭盜刷，當下趕緊停卡，現已交由警方處理。

藝人蘇霈名下信用卡遭盜刷將近６萬元，下午她急赴派出所報案。（記者曾健銘攝）