又是金光黨！8旬阿婆慘賠15萬 只抱回鋁箔包麥茶

2017-11-09 16:51

〔記者佟振國／南投報導〕當心「金光黨」出沒！南投縣埔里鎮84歲婦人日前外出運動時遇共乘1部車的3男1女，佯裝問路及現金救濟弱勢為由，騙婦人上車，以報紙包妥的鋁箔包麥茶說成要送她的現金，騙婦人出示郵局金融卡再趁機調包，婦人下車後發現現金變麥茶，原不以為意，直到今天無法用金融卡領錢才驚覺受騙報警，戶頭已被歹徒盜刷15萬元，真是悔不當初。

警方調查，案件發生在10月26日下午，當時婦人外出運動，於埔里鎮忠孝路一處大賣場附近，遇到共乘1車的3男1女，向婦人詢問某里長住處，請她好心帶路，婦人認為里長家就在附近，即上車幫忙。

4人在車上即鼓起三寸不爛之舌，謊稱中了樂透，想要行善，請該里長代尋需要協助的弱勢民眾，其中1名中年男子就拿出包好報紙的東西，說是感謝婦人帶路的現金，要看婦人的提款卡，日後再滙一筆錢給她，騙婦人回家拿郵局金融卡與密碼，再趁機調包。

婦人渾然不知金融卡已在歹徒手中，返家打開報紙，現金變成麥茶，原以為沒被騙錢就算了，直到今天無法用金融卡領錢，才知道「代誌大條」，由家人陪同報警，戶頭裡的15萬元已被歹徒盜刷，警方已調閱相關監視器畫面進一步偵辦，也強調「天下沒有白吃的午餐」，呼籲民眾提防詐騙。

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