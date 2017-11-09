警緊盯「金牛開門」 果然逮到幕後改槍手

警方南下嘉義在陳嫌女友家，取出2把改造手槍、手槍半成品及改槍工具一批。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

2017-11-09 17:13

［記者陳恩惠／台北報導］嘉義縣曾男販售金牛座改造手槍，電話中特地用密語「金牛開門」避人耳目，上個月中旬遭台北市大同警分局偵查隊逮獲後，日前供出槍枝來源，警探南下嘉義追緝，發現改槍主謀陳姓男子已另案入監，循線找到鍾姓女友住處，果然起出2把金牛座改造槍彈、手槍半成品1枝、改造工具一批及89公克安非他命毒品，訊後依毒品及槍砲罪移送嘉義地檢署。

大同警方說，曾嫌透過友人利用網路大力推銷，以每把70000元附10顆子彈，幫人轉介代售改造手槍「金牛座」，曾嫌自己可淨賺30000元，為此設計「金牛開門」的通關密語；上個月18日交易時，儘管再三更改交易地點，仍遭警方緊追不捨，當場人贓俱獲查扣2把改造槍彈一批，遭檢方向法官聲請羈押獲准，曾嫌為求減刑幾經與檢警協商，上週終於供出改造槍械來源。

警方根據曾嫌供詞循線追查，發現上游負責改槍的主嫌，竟然是嘉義地區有名的大毒梟，專門販售海洛因及安非他命毒品，綽號「清中」的45歲男子陳長江，清查發現，陳嫌才因2014年販毒案被判18年徒刑上訴中，卻又在上個月19日再度販毒時，遭嘉義警方逮獲，目前同樣在監羈押。

警方調查，陳嫌與46歲女友鍾秋菊長年販毒維生，為了保護毒品、地盤與防身，平日也在租屋處改槍，利用金牛座道具槍只要簡單打通槍管的特性，陳嫌以低價購入道具槍，改完後再以每把40000元高價出售改造槍彈，或交由他人轉賣，租處除了大量毒品，還有包括鑽床、挫刀等改槍機械一批。

警方昨天南下嘉義，前往鍾姓女嫌位於嘉義縣民雄鄉建國路的老家，四處搜尋之後，分別在屋內及座車內，查獲仿「金牛座」改造手槍2枝、子彈16顆、改造手槍半成品1支、改造子彈底火及改造槍械工具一批，還有89公克安非他命，今天下午訊後依違反槍砲彈藥管制條例及毒品罪移送嘉義地檢署偵辦。

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