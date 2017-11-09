怕了「大力金剛腿」？ 藥頭見警想閃露餡

鍾嫌怕了警方「大力金剛腿」。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-09 16:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣地區近年毒品問題嚴重，恆春警方近期針對毒品人口加強查緝，發現幾名職業藥頭蠢蠢欲動，循線追捕過程，一名鍾嫌見警方立刻閃躲，遭逮後坦承有「去年被踹破門陰影」，與其他12名毒犯依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

這名22歲鍾姓嫌犯，長期發展販毒網路，去年9月間因警方上門查緝，將房門鎖上不願開門，遭恆春警方使出「大力金剛腿」踹門逮捕，收斂沒多久，又重作馮婦，繼續組織販毒集團被警方掌握。

鍾嫌落網後向警方供稱，帶著毒品開車出門時，發現去年踹破門的恆春警方人員跟著，想起被踹破門的情景，手上方向盤一時游移，沒想到警方就包圍上前攔查。

恆春警方除了身上起出毛重7.85公克的安非他命6包及電子秤1具，還在車城鄉、恆春鎮、滿州鄉等地，逮捕黃姓等3名藥頭及8名藥腳組成的販毒集團，起出海洛因、安非他命、販毒所得現金及電子秤等證物。

恆春分局分局長曾學貴表示，行政院於各項會議中一再表示有關毒品問題是政府施政重要事項之一，衍生的社會及校園治安問題，對恆春半島觀光及治安形成負面宣傳，警方將持續以強力掃蕩、打擊毒品販賣為目標。

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