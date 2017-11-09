跟國中女同學摩鐵激情27次 人夫判刑4月確定

2017-11-09 15:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕已婚的羅姓女子與也是人夫的王姓國中同學外遇，被發現後羅女企圖服藥自殺，雙方家人經溝通後，達成各自回歸家庭的共識，事後羅夫提告，王男被判刑4月，得易科罰金12萬元，但王男認為，羅女與丈夫重修舊好，雙方共遊香港，足證已原諒羅女，喪失告訴權，不能對他提告提出上訴，新北地院認定量刑無不妥，今判王男敗訴確定。

104年7月6日晚間，羅夫發現妻子未歸狂call，未料妻子竟自白說，去找國中同學王男，兩人通姦過1、2次，之後羅女企圖仰藥自殺，幸送醫搶救撿回一命，羅女想要離婚到國外工作，但羅夫為了給孩子完整的家，希望能維持婚姻，期間，羅夫與岳父、岳母曾一起到王男家中，要王男出面講清楚，但未找到王男，僅王男母跟弟在家。

去年1月，羅夫對妻子、王男提告妨害家庭，同年5月對妻子撤告，王男則被判刑4月，王男不服提出上訴，認為104年7、8月間，雙方已說好各自回歸家庭，羅夫也已跟妻子到香港旅遊，代表已原諒妻子，依刑法245條第2項規定，不得再對他提告，請求撤銷原判決。

羅夫反駁指稱，提告前並未說過會原諒妻子，到香港旅遊是半年前就訂好的廉航機票，臨時取消會影響小孩的期待心情，提告後妻子要求原諒，他才對妻撤告。

法官認定羅夫告訴合法，認為王男與羅女自102年8月至104年7月，在中國江蘇飯店與新北、桃園、宜蘭汽車旅館共通姦27次，判刑4月並無不妥，今駁回王男上訴。

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