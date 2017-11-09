噴霧器有助處理滋事 新北牙醫公會捐2665支

2017-11-09 15:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署去年底將「防護型噴霧器」列為應勤裝備之一後，成為警方處理滋事案時的利器，更避免情急下開槍誤傷的後遺症，新北市牙醫師公會有感噴霧器消耗量可觀，今天斥資60萬，共捐贈2665支辣椒水柱型及防護型噴霧器，連同新北市警方自行採購，外勤員警持有的噴霧器多達9465支，持有密度不但全國最高，更能提升執勤安全與改善槍械使用不當問題。

新北市警方說，上月29日凌晨板橋1處KTV出現青少年在大廳發生口角，板橋警分局到場發現1名男子口袋掏出折疊刀，盤查時數名男子湧上意圖阻撓，員警立即噴灑辣椒水逼退眾人，壓制持刀男子逮捕法辦，因運用噴霧器得宜，及時化解一場鬥毆。

新北市牙醫師公會理事長謝偉明、常務監事蔡東螢等人今天上午在市警局公開捐贈2665支、市價約60萬元的辣椒水及防護型噴霧器，市警局回贈感謝狀；警察局長胡木源感謝牙醫師公會連續9年捐贈警用裝備及訓練經費，支持辛苦的警察，謝偉明說，警察是維護社會治安重要的力量，希望藉此拋磚引玉，邀請各界共襄盛舉。

警方說，防護型噴霧器因體積小、便於攜帶，可在近距離及最短時間加以反擊壓制，而辣椒水不具化學成分，只會讓對象暫時喪失反抗能力，事後用大量清水即可洗淨，是多數國家執法人員的標準配備；新北市在警政署將防護型噴霧器列為應勤裝備後，要求外勤員警必須隨身攜帶出勤，增加執勤能量。