姦殺女童逃21年 蔡榮樹判無期免死定讞

2017-11-09 14:59

〔記者項程鎮／台北報導〕27年前，北市南港成德國小驚爆六年級女童遭姦殺命案，因檢警採集精液檢體缺乏比對對象而成懸案，直到100年碰碰車攤商蔡榮樹涉另起性侵案被捕，經DNA比對才宣告破案，蔡榮樹姦殺女童脫逃21年仍難逃法網，最高法院下午維持高等法院更二審見解，依強制性交故意殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

最高法院認為，蔡榮樹侵入校園隨機犯案，原本無意殺害女童，因性侵女童時，女童發出痛苦悶鳴聲音，他擔心惡行被發現，用手摀住女童口鼻，導致女童窒息死亡，只能算是不確定故意殺人，與故意確定殺人的情形不同，因此判處無期徒刑。

判決指出，現年55歲的蔡榮樹已婚，育有1子，79年5月7日結婚週年紀念日當天，混在幫小孩送便當的家長行列進入北市成德國小，見被害女童落單，佯裝老師要求女童幫忙到頂樓搬東西，卻在樓梯間用膠帶纏住她的眼、嘴及雙手並性侵，還將她悶死。

一審認定蔡榮樹手段殘忍，但考量他擔心形跡敗露才臨時起意悶死女童，依強姦致死罪判蔡榮樹無期徒刑，高等法院、高院更一審、更二審均依強制性交故意殺人罪判蔡榮樹無期徒刑，上訴後今被最高法院駁回定讞。

另外，蔡榮樹曾供出哥哥蔡榮源也參與姦殺女童，檢方調查並無相關事證，蔡榮源已被判決無罪確定；至於蔡男另涉性侵少女案，已被高雄高分院判8年半徒刑。