億圓富吸金案開庭 自救會：已有受害人跳樓住院

億圓富吸金案開庭，受害人成立自救會在法庭外大喊：「還我血汗錢！」（記者陳慰慈攝）

2017-11-09 15:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富投資控股公司以前景看好，將「上市上櫃」為由，借款保證獲利18至24％等利誘，3年吸金逾37億元，新北地檢署今年4月依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐等11人，集團總裁、自詡是「台灣巴菲特」的周瑞慶（化名陳子龍）則被通緝，新北地院今開準備程序庭，被害人成立自救會，指出不少受害人因被詐騙想不開，其中一名吳太太跳樓3次幸都被救回，現已被家屬強制送醫。

自救會表示，不少受害人聽信億圓富資產活化方式，拿房屋或保單向銀行貸款，投資億圓富，如今卻面臨房屋被法拍及保單不保的壓力，因億圓富案而家破人亡的家庭不計其數，其中一名60多歲的吳太太，將畢生的積蓄1200多萬元拿去投資，最後血本無歸，吳太太提告後，得了憂鬱症，常在家喃喃自語：「活著有什麼意思，我一生的積蓄都沒了」，曾3度跳樓輕生，幸最後都被發現救回，醫院評估自殺風險高、今年5月已被強制住院。

自救會痛批，43歲的周瑞慶19歲起至迄今，已犯案20多件，期間被通緝12次以上，但檢調總是抓不到他，質疑到底是檢調能力有問題，還是司法放縱。

庭後他們在法院外大喊「還我血汗錢！」呼籲「司法速審速判，早日抓到主謀伏法」，要「主嫌惡犯主謀周瑞慶出來投案」、「嚴審億圓富犯罪」、「重判詐欺犯，洗刷詐騙王國」、「打擊詐騙集團，保障百姓錢財生命」、「通緝速抓到周瑞慶，判死假陳子龍」，並籲請法官、檢察官設立專戶，將億圓富查扣到的資金及扣押房產、地產等不動產租金存入專戶，以確保投資受害人債權求償。