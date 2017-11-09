疑私吞150萬 他被燒成灰撒入河中

2017-11-09 14:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕49歲男子張滿榮於民國100年因毒品罪遭通緝後，順利潛逃到中國藏匿，未料張嫌在中國持續進行毒品交易，捲入一起30萬元人民幣的毒品糾紛，103年遭台籍蔡姓兄弟檔與鄭姓友人強押痛毆致死，最後被裝在鐵桶內遭焚屍，骨灰則被撒入河中，可說一點痕跡都沒有，蔡、鄭等3人逃回台後，本月7日在竹苗一帶遭警逮捕歸案。

45歲嫌犯蔡楠龍、38歲胞弟蔡啟賢及43歲友人鄭志宏3人，與張嫌原就是做不法勾當的夥伴，雙方在中國持續進行冰毒交易，有金錢往來，由於某次交易帳目不清，蔡、鄭等人認為被張嫌海坑30萬人民幣，折合台幣約150萬元，張嫌又刻意躲藏，因此引來殺機。

警方表示，蔡、鄭等人利用衛星定位搜尋張嫌行蹤，103年4月中國東莞虎門公安接獲張嫌的中國籍女友報案表示，張嫌已失蹤多時，公安介入調查讓本案曝光，原來當時蔡、鄭等3人還找來蕭姓男子等3名台籍友人與1名中國籍山東友人共同擄人，含蔡、鄭等人在內共7名嫌犯。

虎門公安在當地逮獲台籍犯嫌2人與山東犯嫌等3人，透過兩岸共同打擊犯罪機制尋求我國警方協助，警方調查，包含蔡、鄭、蕭等4人均已潛逃回台，其中蕭嫌返台後已病逝，警方分別在新竹、苗栗鎖定蔡、鄭等3人，前日將其逮捕。

偵訊時，3人起先否認涉毒品交易，直到警方問「東莞那件（指焚屍）知道嗎？」3人面面相覷，才說「事過3年，終於來了！」蔡、鄭等人承認，當時因為張嫌避不見面，所以火大將他押走，不料在車上教訓他時失手毆打致死，便臨時起意將他燒毀。

他們將張嫌載至一處塑膠玩具工廠，將他放入大鐵桶，不斷添加木屑、紙屑等易燃物，從晚上10時燒到隔日凌晨3時，燒了5小時後，死者終於化成灰，他們再將骨灰載到江門市西江河撒入河中。警方聽完直呼「實在兇殘！」訊後，警方依殺人、毒品等罪嫌將蔡、鄭等3人移送法辦。