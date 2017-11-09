竹山鎮長、主秘涉收回扣 代表們籲清查小型工程

涉及工程回扣疑案的南投縣竹山鎮長黃丹怡（前排左）與主秘洪丞俊（前排中），今日交保後，接受代表會主席羅炘津（後排左）及副主席林賜學（後排右）等人質詢情形。（記者謝介裕攝）

2017-11-09 13:29

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮長黃丹怡、主任秘書洪丞俊2人，涉嫌在經辦公共工程過程中，向廠商收取回扣，南投檢方歷經2天1夜調查，初估2人不法獲利上百萬元，惟涉案工程件數有多少件？又2人之間如何「分工合作」？則是檢調未來偵辦重點。

由於正值竹山鎮代表會召開定期會，儘管黃丹怡、洪丞俊2人昨日被帶回南投地檢署偵訊，直至今日清晨6時許，才被依貪污罪嫌諭令各20萬元交保，另林姓廠商則是10萬元交保，2人幾乎徹夜未眠，但並未請假，仍打起精神上班，並前往代表會接受備詢，該工程回扣疑案也成為代表們關注的焦點。

代表會主席羅炘津、副主席林賜學、代表陳錫錋等人指出，據資料顯示，公所每年100萬元以下的小型工程發包件數，至少100件以上，坊間傳聞黃丹怡、洪丞俊2人涉嫌以各種手法向包商索取回扣，金額從3、5萬元至上百萬元不等，希望檢調能秉持勿枉勿縱精神，把公所發包的小型工程都查一查，若有需要，代表會也會全力配合。

代表們說，法律之前，人人平等，也希望黃丹怡、洪丞俊2人能平安無事，但無風不起浪，該事件也值得兩人好好反省、檢討。針對代表們意見，兩人十分低調回應，感謝各界關心。

南投地檢署今日上午11時發布新聞稿表示，針對該工程回扣疑案，昨日檢察官廖秀晏指揮法務部調查局南投、雲林、苗栗等3縣調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處及航業調查處台中站，合計約80名調查官，持搜索票前往竹山鎮公所及位在南投、台中之承包廠商等14處地點執行搜索，帶回相關工程資料與24名官商到案。

經檢察官徹夜訊問後，認為黃丹怡、洪丞俊及林姓廠商涉有違反貪污治罪條例第4條第1項第3款經辦公用工程收取回扣，以及同法第5條第1項第3款對於職務上之行為要求或收受賄賂，估計不法金額約上百萬元，犯罪嫌疑重大，惟目前尚無羈押必要，遂諭知3人以10萬至20萬元不等金額交保，後續將儘速查明涉案情形，釐清犯罪事實，以正官箴。