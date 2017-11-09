林益世妻聲請解境管 檢方：上街問問多少人認為妳無罪？

2017-11-09 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕行政院前秘書長林益世被控收賄遭重判，林妻彭愛佳遭限制出境，目前擔任中視新聞部採訪中心主任的彭愛佳認為，自己一、二審都獲判無罪，無逃亡必要，日前以董事長指派採訪中國湖南衛視的交流活動為由，向高院聲請解除境管，但檢方質疑「妳到街上問路人、賣水果的，認為無罪的有幾個人？」高等法院最快明天裁定是否解除她出境。

林益世因收賄6300萬元，二審遭高等法院判刑13年半，目前全案上訴最高法院審理中。而林益世、彭愛佳夫婦自案發後的101年7月，即遭限制出境，至今已5年多；彭愛佳認為，中視很重視兩岸交流活動，她奉派出國採訪湖南衛視的交流活動非常重要，且她一、二審均獲判無罪，但仍遭到限制出境，影響她的權益，因此向高等法院提出聲請，要求解禁。

高院今日開庭，彭女表示，公司董事長指派她本月16日赴湖南採訪，但因遭限制出境，非但不能出國採訪新聞，甚至連護照、台胞證都不能重新辦理。由於婆婆身體不好，丈夫林益世在家陪伴並準備重考牙醫師執照，所以她成為家裡唯一經濟支柱，如果她不配合公司政策，很可能因此丟掉工作。

彭女進一步指出，丈夫還在國內，孩子也小，身家財產都在台灣，她不可能放棄在台灣的家庭。她強調，她不會逃亡，不希望家人與自己被扣上黑帽，況且她無罪，為什麼要逃亡。

蒞庭高檢署檢察官則說，彭女可以喊冤，雖然法院判決無罪，但請她自己到市井大街上問賣水果的、路人甲等等，認為她無罪的會有幾個？檢方依事證仍認定彭女犯嫌重大，彭女口口聲聲指董事長指派她去，「世界不是因為妳的董事長而運行」，若法院解除限制出境而造成將來審判無法順利行，檢方不願負責。

彭女回擊檢方，她一、二審歷經6位法官、10幾位檢察官審理，還是讓她獲判無罪，相信法官、檢察官的專業程度，應該比賣水果的或路人，更加專業。由於彭女出國在即，承審法官錢建榮表示，最快明天做出裁定。