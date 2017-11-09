台中大里國樂器工廠大火 烈火驚人

2017-11-09 13:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區一家製造古箏的國樂器工廠，今天清晨6點多，堆放在外面的大批木材原料突然起火，並延燒到一旁的鐵皮廠房，因全都是易燃物質火勢猛烈，消防人員擔心引燃裡面存放的香蕉水等易燃物，並延燒到一旁食品工廠，趕緊增派人員滅火，經消防人員全力灌救，火勢在8點7分撲滅，所幸無人員傷亡，起火原因仍須進一步鑑定釐清。

台中市消防局今天清晨6點25分接獲報案，指稱大里國中路一家國樂器工廠起火，立刻出動三大隊和大里、國光等6個分隊，消防人員抵達時，發現工廠後方堆放大批木製原料的儲存區起火，熊熊火勢並延燒到一旁的鐵皮廠房。

因國樂器廠房內有香蕉水及丙酮等危險物品，加上後方就是一家食品工廠，擔心火勢繼續延燒，趕緊增派西屯、勤工分隊到場支援，在18輛各式消防車輛和60多名警義消全力佈水線撲滅火勢下，火勢約在1個多小時後控制，8點7分撲滅，消防人員擔心木材灰燼復燃，到中午仍持續派人在場灑水，消防局火調人員已經派人到場鑑識，釐清起火原因。

古箏工廠楊姓老闆表示，當時工廠並沒人，接獲通報到場時火勢已經很猛烈，初步發現起火點在外面堆放的古箏面板原料堆，因這裡沒有電線又是清晨，不清楚怎麼會起火，燒毀的二樓廠房則是進行古箏裝弦的地方，慶幸昨天剛好送出10多個成品貨櫃，才沒讓損失擴大。

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