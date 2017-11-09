婦人整理丈夫衣物 嬰兒手環洩姦情

2017-11-09 12:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名余姓女子於2013年結婚，結婚才2年連姓丈夫就有了「小三」，連男多次瞞著妻子，與蔡姓女子在台北、新北等地的摩鐵幽會，蔡女也在2016年1月1日產下「元旦寶寶」，半個月後余女在住處整理丈夫衣物時，在口袋發現托嬰費用收據及寫有「蔡某某之男」的嬰兒手環，質問丈夫才知兩人姦情。

余女怒控丈夫、蔡女妨害家庭，桃園地院法官分別依妨害家庭罪判處連男、蔡女應執行4月徒刑，由於蔡女犯後坦承且與余女調解成立，予以緩刑2年；余女與丈夫另於今年8月離婚。