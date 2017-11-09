色警捷運上射精妙齡女 和解獲不起訴

2017-11-09 12:39

〔記者謝君臨／台北報導〕前保一總隊48歲米姓小隊長，今年8月搭乘捷運時，涉嫌用下體磨蹭一名莊姓妙齡女子，米男雖未掏出生殖器，但仍射精並滲出沾黏女子衣褲，莊女發現後大聲呼救，米男隨即被民眾與保全合力制伏；警詢時，米男辯稱精液是夢遺留下，直到檢方庭訊時，米男才坦承犯行；台北地檢署考量雙方和解，今將米男不起訴。

檢警調查，今年8月23日上午9時許，米男搭乘捷運板南線，期間望見一名年輕貌美、身材姣好的莊姓女子，竟心生歹念，當時車廂內乘客並不多，他卻刻意從背後貼近莊女，而後用下體不斷磨蹭對方臀部。

莊女一開始不以為意，以為只是車廂內有人推擠，但「推擠」時間卻長達數分鐘，而後莊女發現背後「溫溫的」，轉頭發現遇上變態，伸手一摸發現竟有不明液體沾染長褲，當下立即朝米男破口大罵。

米男見東窗事發，待列車行駛至西門站停靠時，拔腿狂奔跑出車廂，仍被民眾與保全人員合力攔下，報警處理；警詢時，米男辯稱他的褲子上之所以會有精液，是昨晚睡覺時夢遺所致，不知道為何會沾到對方褲子上，但仍被警方依性騷擾罪嫌移送北檢偵辦，訊後獲3萬元交保。

據悉，檢方庭訊時，米男才改口坦承犯行，表示自己因一時衝動，才會忍不住磨蹭女子直到射精，對於自己錯誤的行為深感懊悔，並對家人、長官感到抱歉；檢察官調查期間，米男與莊女達成和解，獲對方撤告，檢察官因而將米男處分不起訴；案發後，米男被拔除主管職務，調往保六總隊。