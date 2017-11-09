被羈押5624天 徐自強創紀錄獲冤賠2812萬元

2017-11-09 12:35

〔記者楊國文／台北報導〕纏訟21年的建商黃春樹遭撕票案，最高法院去年10月以罪證不足，判被告徐自強無罪定讞，徐自強以他被不當羈押並控訴「16年來我生不如死」，聲請刑事補償金（俗稱冤獄賠償），高等法院認定徐自強被不當羈押5624天，並准予每天請求權最高額的5千元計算，今判准2812萬元的刑事補償金，此案可抗告；這是我國司法史上個人獲賠最高刑事補償金。

至於被冤枉涉及空軍女童姦殺案的江國慶，江家是獲國防部以國家賠償1億318萬5000元。

除徐自強外，較矚目案子有，曾被懷疑涉及新北市吳銘漢夫婦命案的蘇建和等三死囚案，蘇等三人被判無罪定讞，共獲賠1584萬元。

徐自強主張，自85年6月24日起至101年5月18日為止，共被羈押5808天，其中因徐涉及賭博案被羈押180天應扣除，主張被羈押5628天，以刑事補償金每天最高額五千元計算，應給予2814萬元的刑事補金。

高院認為，徐自強被羈押16年，獲釋已43歲，耗去人生最精華歲月，除與外界脫節，仍須重新適應社會，身心受重大痛苦，准予每天請求權最高額的5千元計算，共判准2812萬元的刑事補償金。

全案起因於，徐自強被控於84年9月1日，與表弟黃春棋、好友陳憶隆、表哥黃銘泉，共同綁架殺害建商黃春樹，並向黃家勒索7000萬元；其中黃銘泉逃亡泰國遇害，至於徐自強、黃春棋、陳憶隆，法官認為是共犯，判3人死刑定讞。

經民間司改會認為徐自強有不在場的證明，且黃春棋、陳憶隆咬徐參與犯案的相關供詞前後矛盾，成立義務律師團援救徐自強。徐後來在高等法院更八審時獲改判無期徒刑，並受惠於刑事妥速審判法規定在未定讞的狀況下被告不得羈押超過8年，101年5月19日獲釋。

檢方不服，上訴最高法院，104年9月1日，高等法院更九審認定徐自強證據不足，改判無罪；105年10月13日，最高法院駁回高檢署上訴，判徐無罪定讞，並解除限制住居，使纏訟21年的重大撕票案告一段落。#