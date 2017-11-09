恐怖情人悶死前女友 吞清潔劑自殺今不起訴

2017-11-09 12:30

〔記者錢利忠／台北報導〕35歲男子楊尚叡疑不滿張姓女友另結新歡，還提分手，涉嫌在張女住處以枕頭悶死對方，再故佈疑陣成張女睡眠中死亡，楊男事後則在投宿的飯店內，喝清潔劑自殺身亡；台北地檢署認定楊男涉殺害張女後自盡，考量被告已過世，今依殺人罪將他不起訴。

檢警調查，楊男與21歲張姓女友交往2年多，兩人交往不久，他就搬進女友位在北市林森北路的租處同居，還常在臉書上PO合照放閃；因楊男工作不穩定，還曾因持有K他命毒品被法辦，兩人爭吵不斷，後來張女提分手後另結新歡，遭楊男報復悶死。

今年6月24日凌晨2點多，擔任美容按摩師的張女沒去上班，手機也沒人接，張女的新歡及同事前往她的租處查看，赫見發現她躺在床上，一動也不動；因張女患有地中海型貧血，她的新歡一度以為她是發病而失去氣息。

檢警勘查，張女當時身穿背心短褲、蓋著棉被、頭髮略亂，身上沒明顯外傷，房內沒遺書，也沒打鬥及被破壞的跡象，且冷氣風量開得很強；經調閱監視器發現，張女23日早上9點下班返家，11點外出購物後再返家，自此斷了音訊，但當天下午3點，楊男曾從張女的租處離開，研判他涉重嫌。

張女死亡被發現的同日，警方獲報指北市新生北路某旅館有房客自殺，釐清身分後才發現是楊男；檢警查出，楊男離開張女租處後，曾到附近找朋友聊天2小時、與對方約吃消夜，當晚7點入住旅館，1小時後曾外出到超商買水管疏通劑及2瓶飲料，他回到旅館後，在浴室喝水管疏通劑自殺。