買毒品送吸食器 知名健身房有氧教練涉毒

為招攬客戶，徐男還發起促銷活動，只要買毒品，就會送手工吹製的玻璃球吸食器。（記者王駿杰翻攝）

2017-11-09 12:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕33歲徐姓毒品通緝犯在台中租下一棟透天厝當毒窟，夥同多名友人在裡面開毒趴、販毒，為招攬客戶，徐男還發起促銷活動，只要買毒品，就會送手工吹製的玻璃球吸食器，新竹警方7日前往查緝，除查扣大批毒品，也將徐男與多名毒友逮捕，其中一名毒友還是知名健身房的有氧教練，令警方傻眼。

警方指出，徐男有毒品、竊盜、妨害兵役等前科，目前通緝中，他藏匿在台中一棟透天厝，夥同多名友人在裡面吸、販毒，甚至發起販毒促銷活動，只要買毒就送工吹製玻璃球吸食器，因為玻璃吸食器吸起來比較順暢，比一般塑膠改裝的半成品好用，也讓徐男的毒品生意興隆。

新竹市刑警大隊偵二隊掌握情資，7日與新竹憲兵隊跨轄區至台中查緝，一舉搗破毒窟，查獲安非他命264公克、大麻12公克、搖頭丸55顆、一粒眠140顆、安非他命吸食器52組、玻璃球管30支，還有一堆威爾鋼。

警方清查，徐男的多名毒友遍及各行各業，其中一名楊姓男子甚至是一間知名連鎖健身房的有氧教練，但楊男否認吸毒，供稱當天只是到透天厝找朋友。

徐男則向警方供稱，遭查扣的毒品是他於6日在新北市和一名綽號「小小」的男子，花了35萬元所購買，警方訊後將徐男解送歸案，並對其餘毒友採尿，全案擴大偵辦中。

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