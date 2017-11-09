嗑藥過頭昏路中 警手到擒來不費功

2017-11-09 12:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市一分局民權所獲報，西區英才路與公益路口附近，有部自小客車停路中「不走」，警員到場發現引擎仍發動中，門窗緊閉，駕駛疑似昏迷，拍車窗始終未獲回應，破窗救人車內彌漫K菸味，王男還在茫然中，警方在車內起出50包含有安非他命成分的毒咖啡包 （總重566.7公克）、大麻花（淨重1.6公克）、愷他命（淨重7.7公克）、電子磅秤等毒品分裝工具一批，還有疑似販毒所得現金15萬9500元，訊後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

民權所張、林2警員據報到達英才路與公益路口，以為是駕駛酒醉睡著了，可是怎麼拍車窗都沒回應，引擎還在發動中，突然車子緩慢前進，唯恐是駕駛身體不適，可能衍生更大災害，趕緊破窗救人，員警破窗時也造成受傷流血。

但車內湧來一股K菸味，乘客座還有疑似毒咖啡包，王男不是睡著了，而是一臉茫然，顯然是拉k茫了，查獲這起疑似販毒案。

警方調查，王男（30歲、毒品前科）駕駛小客車在公益路口停等紅燈，因使用毒品過量，幾乎昏睡，非常危險，員警鳴警鳴器、拍打車窗，竟然都叫不醒，鬆動煞車後往前蠕行，真是險象環生。

王男坦承在南區賣完毒品要回潭子家，半路自己施用毒品，而比較清醒後辯稱毒品不是他的。

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