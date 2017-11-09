醫師在家裝監視器監控妻 法院：違反保護令

2017-11-09 12:18

〔記者張文川／台北報導〕新北市樹林區某診所張姓醫師院長，與妻子感情不睦，去年4月張妻取得法院核發為期1年半的民事保護令，妻子11月初搬離北市大安區住處，但仍時常回家拿東西，張院長11月19日在家裡安裝智慧家庭的網路遠端監控錄影系統，監視妻子出入與舉動；台北地院認定此舉已侵犯張妻隱私權，構成精神上的不法侵害，依違反保護令罪判張男拘役50天，可易科罰金。可上訴。

張妻指控，丈夫在家裡裝監視器後，她一進門，監視鏡頭就正對著她的臉拍攝，她走動時聽得到鏡頭發出「嗶」聲，因不想一舉一動都被拍到，只能走到鏡頭下面躲著，心裡很害怕，不敢隨便亂動，覺得私人活動的隱私權被老公侵犯。

張姓醫師承認安裝監視設備，但辯稱，安裝目的是為了居家安全，不是針對妻子，且妻子離家後，仍不斷回家關掉電源總開關、拔掉冰箱和熱水器插頭，又拔走網路線、丟掉放在冰箱裡的青光眼藥水，刻意為難他，且雙方原定去年11月19日簽字離婚，妻子卻在前5天傳簡訊說不離了，隔天又把家中數據機拿走，他才決定安裝監視設備，以「冷卻妻子近似瘋狂的舉動」。

張的律師補充，張妻不時用手機對著老公錄影，又把老公襪子藏起來、把籃球鞋丟到陽台角落、把冰箱裡的食材拿出來、拿走全部曬衣架、把老公名下的車違停以致被開罰單，還有關電源、拔插頭，造成張極大困擾，曾請警察來協調也沒成功，張為了防衛自身權益，有必要裝設居家監視系統蒐證。

法官審理後認定，保護令明令禁止張男騷擾妻子、對身體或精神的不法侵害行為，張未經妻子同意，即在家中安裝監視設備，造成妻子痛苦恐懼，屬精神上的不法侵害，就算張妻有拔電源這些行為，也只是家務整理、日常習慣的觀念不同，且都是在安裝前就已發生的事，屬過去的侵害，張男安裝時難以認定侵害仍繼續發生，不符正當防衛要件，判張男有罪。