車手集團手法再進化 5個月領逾700萬贓款

警方共查扣人頭提款卡、存摺、晶片讀卡機及贓款5萬1000元等贓證物。（記者許國楨翻攝）

2017-11-09 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕以賴姓男子為首的車手集團四處騙購人頭帳戶後，直接將手機連結晶片讀卡機並運用各家銀行開發APP系統快速更換提款卡密碼並查詢帳戶餘額，減少在ATM操作時間降低被查獲風險，進化版的犯罪模式大幅提升提領贓款效率，5個月來雖領了700多萬元贓款還是被警方盯上一舉查獲。

警方調查，25歲的賴嫌被詐團吸收當車手，他找來大他1歲的藍姓及今年才大學畢業的22歲洪姓男子共組車手集團，利用常見的申辦低利貸款或高價租借金融帳戶等方式詐騙有經濟急需被害人，要求將存摺、金融卡及密碼寄到指定超商。

賴嫌隨即再指派旗下車手至超商領取人頭金融卡後，直接把犯罪工作手機連結ATM晶片讀卡機，並運用各家銀行開發的行動銀行APP系統快速更換人頭提款卡密碼並查詢帳戶餘額，並將密碼統一設定一樣以便快速提領贓款，另利用手機查詢人頭帳戶餘額除可減少在ATM操作時間降低被查獲風險，還可快速確認人頭帳戶是否活用，在帳戶被列為警示帳戶前迅速提領。

由於整個提取贓款效率大為提升，賴嫌等人每日均可提領數十萬贓款，再從中抽取百分之五的高額佣金，獲利驚人，台中市刑大偵五隊則是根據大數據分析並交叉比對ATM前提款車手身影進一步鎖定，最近陸續逮捕賴嫌等3人，並當場查扣人頭提款卡11張、存摺3本、手機2部、聯結手機的ATM晶片讀卡機、贓款5萬1000元。

經警方初步清查，該集團自6月運作至今起碼已領取700多萬元贓款，佣金獲利快40萬元，訊後全案依詐欺罪嫌送辦，經檢察官複訊後聲押藍、賴2嫌獲准。

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