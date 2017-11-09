網路揪毒趴 落網11男竟都隱瞞愛滋病情

2017-11-09 11:45

〔社會新聞中心／台北報導〕日前才傳出北部有1名罹患愛滋病的男教師，涉參與毒趴散播愛滋病，而遭台北地檢署調查中，北檢另查出，有11名罹愛滋病的男子，涉在毒趴上以不戴套肛交等方式散播傳染病，11男均承認知道自己已確診罹愛滋病，卻隱瞞病情與其他人進行危險性行為，今均被依違反人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例起訴。

檢方調查，藥頭阿明（化名），明知自己已感染愛滋病，仍透過網路聊天室揪人開毒趴；101年5月間，他涉嫌使用「BB」（不戴套）、「菸S」（吸毒性交）、「煙HI」等術語，陸續吸引10男同歡，短短1個月內，就開了近10次毒趴。

阿明開趴前已知自己是愛滋病患者，卻隱瞞病情，不戴套與其他同好發生性關係；直到他因其他毒品案被法官傳喚作證，法官得知阿明是愛滋傳染病列管人口，卻隱瞞病情揪人開趴，意圖散播傳染病，將他移交北檢調查。

檢方傳喚阿明及其他10名參與毒趴的男子，驚覺阿明等11人竟均已被確診罹患愛滋病，但11人卻各自隱瞞病情，與其他人進行不戴套等危險性行為；據悉，11人分布在各行各業，針對涉散播傳染病的犯行均不否認。

根據人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例規定，明知自己感染愛滋病，卻隱瞞而與他人進行危險性行為，或有共用針具、稀釋液或容器等施打行為，導致傳染愛滋病給其他人者，可處5年以上、12年以下徒刑。

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