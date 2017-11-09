徐自強冤獄5624天「生不如死」 高院准賠2812萬

曾被指涉綁架撕票案的徐自強，去年獲判無罪定讞。（資料照，記者楊國文攝）

2017-11-09 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕建商黃春樹遭撕票案纏訟21年，被告徐自強從死刑改判為無罪定讞。徐主張遭不當關押5628天，以每日最高額5000元計算，8月底向高院聲請刑事補償2814萬。媒體報導，高院認定警方取供確有疏失，認定徐曾受違法羈押5624天，准予賠償2812萬元，被告仍可抗告。

徐自強被控於84年9月1日，與表弟黃春棋、好友陳憶隆、表哥黃銘泉，共同綁架、殺害建商黃春樹，並向黃家勒索7000萬元；其中黃銘泉逃亡泰國遇害，至於徐自強、黃春棋、陳憶隆，法官認為是共犯並判3人死刑定讞。

由於徐自強有不在場證明，且黃春棋、陳憶隆咬徐參與犯案的相關供詞前後矛盾，民間司改會遂成立義務律師團援救徐自強。後者在高等法院更8審時獲改判無期徒刑，由於刑事妥速審判法規定，在未定讞的狀況下被告不得羈押超過8年，徐自強隨後在101年5月19日獲釋。

檢方不服，上訴最高法院，104年9月1日，高等法院更9審認定徐自強案證據不足，改判無罪；105年10月13日，最高法院駁回高檢署上訴，判徐無罪定讞，並解除限制住居，使纏訟21年的重大撕票案告一段落。