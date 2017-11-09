罕見！搖頭丸刻瑪莎拉蒂「三叉戟」 彰警查獲上千顆

警方發現搖頭丸上竟刻有進口名車瑪莎拉蒂「三叉戟」圖案，相當罕見。（記者湯世名翻攝）

2017-11-09 11:10

〔記者湯世名／彰化報導〕蔡姓男子平時游手好閒，無固定工作，為賺取現金花用，竟異想天開當起藥頭，涉嫌販賣搖頭丸等毒品，彰化警方昨天循線將他查獲到案，起出上千顆搖頭丸，以及安非他命等贓物，警方發現搖頭丸上竟刻上進口名車瑪莎拉蒂「三叉戟」圖案，相當罕見，懷疑是藉以抬高身價，蔡男還誆稱是法律系高材生，但被警方識破，訊後移送法辦。

彰化警分局接獲線報指出，有一名綽號「小菜」的男子在彰化市、員林市等地區販賣毒品，警方成立專案小組，經過2個月的跟監埋伏，昨天見時機成熟，分別前往販毒成員及其下游住處搜索，一舉瓦解40歲的蔡姓男子販毒案，並在他租屋處起出上千顆搖頭丸及大麻、安非他命、吸食器等贓物。

蔡姓男子向警方誆稱自己是某大學法律系高材生，且他的好友也是警界高官，不過警方清查，他才坦承僅有在準備高普考時讀過行政法而已，讓員警啼笑皆非。

警方現場清查，發現毒品裝在咖啡包、茶葉包內掩護，眼尖的員警甚至在搖頭丸上看到印有進口名車瑪莎拉蒂「三叉戟」圖案，懷疑是蔡男藉以提高身價，讓毒品賣得更好。

偵查隊長鐘振邦表示，蔡男平時游手好閒，沒有固定的工作，為賺取現金花用，竟異想天開做起藥頭，該批搖頭丸初估市值逾60萬元，訊後將蔡男依毒品罪嫌移送法辦。

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